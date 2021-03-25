Под Новосибирском будут судить родителей, бросивших троих детей заживо гореть в бараке

Родители прятались, пока их трое детей горели заживо в сарае. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, главными фигурантами которого стали родители троих детей. Малыши заживо сгорели в бараке.

— Семья приехала из Красноярского края в Новосибирск на заработки. Они жили в бараке улице Кедровая СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета. 15 октября 2020 года женщина затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к своему мужу, находившемуся в строящемся доме, расположенном вблизи деревянной постройки. За детьми в это время никто не смотрела. В это время сарай загорелся. Обвиняемые, увидев пожар, опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Родителей обвинили в «Причинении смерти по неосторожности трем лицам». Уголовное дело направлено в суд.

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