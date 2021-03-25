В Новосибирске машина «скорой помощи» застряла в снегу, когда везла пациентку в больницу

Скорая застряла в снегу. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Очередной инцидент с застрявшей скорой произошел в Новосибирске. В этот раз карета медицинской помощи увязла в снегу на улице Киевская, 1, не доехав до отделения гинекологии около 500 метров. Очевидцы сняли застрявшую машину на видео и опубликовали в соцсети.

— Вот так скорая ночью буксует. Проехать невозможно на Киевскую, в гинекологию. Пытаемся откопать машину, — рассказал автор видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск».

Мужчина также отметил, что некоторые кареты медпомощи специально паркуются, не доезжая до больницы. После чего врачи ведут пациентов пешком, ведь проехать по снежному месиву невозможно.

Напомним, 23 марта в микрорайоне Шлюз на улице Русская в огромной луже застряла машина скорой помощи. Из-за инцидента медики не смогли проехать на вызов к пациенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске скорая помощь застряла в луже, когда ехала к пациенту

Очевидцы рассказывают, что на этом участке машины застревают часто (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.