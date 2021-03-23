В Новосибирске скорая помощь застряла в луже, когда ехала к пациенту

В Новосибирске машина скорой помощи застряла в большой луже. Фото: предоставлено героем публикации
В Новосибирске машина скорой помощи застряла в большой луже. Инцидент произошел сегодня, 23 марта, в микрорайоне Шлюз на улице Русская. По словам очевидцев, с автомобилями на этом участке дороги такая ситуация складывается регулярно.
— Произошло все сегодня, около половины пятого вечера. Машина скорой помощи застряла около детского сада возле улицы Русская, 27. Из-за лужи медики не могли проехать на вызов к пациенту. Чем там все закончилось в итоге я не знаю, но такая ситуация у нас тут происходит постоянно, — рассказала КП-Новосибирск жительница этой улицы.
В областном минздраве пообещали прокомментировать данный инцидент позже. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как скорая помощь застряла в снегу во дворе жилого дома на улице Блюхера. Освобождать машину из снежного плена помогали прохожие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Толкать помогали прохожие»: в Новосибирске скорая помощь застряла в снегу во дворе дома
На помощь медикам пришли неравнодушные люди и еще одна карета скорой помощи, которая взяла коллег на буксир (подробнее).