«Толкать помогали прохожие»: в Новосибирске скорая помощь застряла в снегу во дворе дома

В Новосибирске скорая помощь снова застряла во дворе жилого дома. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске скорая помощь снова застряла во дворе жилого дома. Автомобиль медиков забуксовал на дороге, заваленной снегом.

— С крыши дома по адресу Блюхера, 3, сегодня сбросили снег, однако за день управляющая компания так и не вывезла его, что привело к сложившейся ситуации, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Вызволить скорую из снежного плена помог другой экипаж, который взял коллег на буксир, а также неравнодушные прохожие, подтолкнувшие медицинский автомобиль

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об аналогичном инциденте, произошедшем 9 марта. Тогда карета скорой помощи забуксовала во дворе дома на 2-й Воинской улице. В областном минздраве позже пояснили, что медики оказались в снежной западне, когда уже возвращались с вызова — пациента у них в машине не было.

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