Сибиряк до смерти избил любимую, а потом раздел и уложил ее спать

Сибиряка будут судить за гибель любимой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ордынском районе будут судить 38-летнего мужчину, жестоко убившего свою сожительницу. Они оба — жители села Кирза.
— Днем 8 января 2021 года, выпивая, обвиняемый поссорился с сожительницей. Мужчина нанес своей 36-летней женщине около 50 ударов руками и ногами, после чего снял с нее одежду и уложил в кровать. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в СКР по Новосибирской области.
В отношении сибиряка возбудили уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Итоги расследования мужчина ожидал в СИЗО. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибиряк жестоко зарезал свою сожительницу. За месяц до убийства он угрожал ей топором.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском будут судить 54-летнего мужчину, жестокого зарезавшего свою сожительницу.
За месяц до убийства он угрожал убить женщину топором и ударил ее стеклянной банкой. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер