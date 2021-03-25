Сибиряк до смерти избил любимую, а потом раздел и уложил ее спать

Сибиряка будут судить за гибель любимой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ордынском районе будут судить 38-летнего мужчину, жестоко убившего свою сожительницу. Они оба — жители села Кирза.

— Днем 8 января 2021 года, выпивая, обвиняемый поссорился с сожительницей. Мужчина нанес своей 36-летней женщине около 50 ударов руками и ногами, после чего снял с нее одежду и уложил в кровать. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Итоги расследования мужчина ожидал в СИЗО. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибиряк жестоко зарезал свою сожительницу. За месяц до убийства он угрожал ей топором.

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