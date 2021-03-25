Под Новосибирском будут судить 54-летнего мужчину, жестокого зарезавшего свою сожительницу

Уголовное дело о жестоком убийстве женщины под Новосибирском передано в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Новосибирском следователи передали в суд уголовное дело, главным фигурантом которого стал 54-летний житель села Рыбное. Его обвиняют сразу в двух преступлениях: «Угроза убийством» и «Убийство» сожительницы. Трагедия произошла в конце ноября 2020 года.

— Днем 21 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он ударил женщину груди ножом. Она скончалась на месте, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Ранее, в октябре, между мужчиной и женщиной был конфликт, в ходе которого сибиряк угрожал убить сожительницу, зарубив топором. После чего взял со стола стеклянную банку из-под кофе и ударил ей сожительницу. Женщина выбежала из дома, но потом вернулась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.