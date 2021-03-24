Новосибирский суд оправдал 95-летнего ветерана, у которого отобрали ружья из-за просроченной лицензии

Суд оправдал Владимира Сбоева - оружие ему должны вернуть. Фото: «ЧС-ИНФО»

Суд оправдал новосибирского 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Сбоева. Напомним, на скамье подсудимых пенсионер оказался из-за десятидневной просрочки разрешения на хранения своих охотничьих ружей. В силу возраста мужчина забыл о сроках переоформления документа, и 25 февраля к нему пришли полицейские для разбирательств. В итоге оружие у сибиряка изъяли.

На заседании 18 марта судья практически сразу озвучила свое решение: действия 95-летнего мужчины не подлежат рассмотрению в суде и какому-либо наказанию.

— Мне сказали, что 31 марта мне выдадут решение суда. После этого я должен оформить документы на разрешение, заплатить по 500 рублей за ружье. Тогда полицейские мне должны вернуть оружие, — пояснил Владимир Сбоев изданию «ЧС-ИНФО».

При этом, все необходимые документы мужчина собрал уже сейчас, пройдя даже необходимую для этого медкомиссию. К слову, ружья сибиряку дороги не просто как память — этой весной ветеран снова готов отправиться на охоту.

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