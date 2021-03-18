В Новосибирске 95-летнего ветерана будут судить за просроченную лицензию на оружие

Ветеран забыл продлить лицензию на оружие и попал под суд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поводом для разбирательства в суде стала десятидневная просрочка разрешения на хранение оружия 95-летнего ветерана Великой Отечественной Владимира Сбоева.

Пенсионер в силу возраста забыл о сроках переоформления документа. 25 февраля к нему пришли полицейские.

— Конечно, я сразу открыл дверь. Они прошли в комнату, ведь стоять в коридоре мне было тяжело. Сказали, что у меня на 10 дней просрочено разрешение на хранение оружия. По идее они должны были за месяц напомнить. Мне 95 лет, оружие у меня уже 50 лет. Они пригласили меня на следующий день привезти оружие к ним и дать там объяснение, — рассказал ветеран изданию «ЧС-ИНФО».

В подразделение по лицензионно-разрешительной работе ветерану надо было добираться с пересадками: на автобусе и трамвае. Мужчина взял только документы, а оружие решил все-таки оставить дома. В ведомстве он написал объяснение. Потом его отправили домой. Как только он добрался до квартиры, приехали сотрудники, которые изъяли оружие.

Сибиряку вручили повестку в суд. Заседание состоится 18 марта 2021 года. Мужчина переживает, что оружие, которое ему дорого как память, ему не вернут.

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