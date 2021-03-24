В Новосибирске 28-летний мужчина украл из детского магазина конструктор за 10 тысяч рублей

Мужчина украл из детского магазина конструктор.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске из детского магазина, расположенного на улице Ватутина, 28-летний мужчина украл конструктор. Стоимость игрушки составляет больше 10 тысяч рублей. Все произошло на глазах продавца. Мужчина попытался скрыться, но его успели задержать охранники.
— Инцидент произошел поздно вечером 22 марта. Про злоумышленника известно, что ранее он судим не был, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в этом деле разбираются полицейские. Мужчине, забравшему из магазина игрушку, грозит серьезное наказание.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 15-летний школьник украл у 37-летней женщины сумку и слуховой аппарат. Преступление попало на видео. На подростка завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь его разыскивают полицейские.
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