Появилось видео, как школьник отбирает у сибирячки сумку и слуховой аппарат

Подросток вырвал сумку у сибирячки и убежал. Фото: стоп-кадр

Новосибирские следователи обнародовали видео, на котором 15-летний подросток отбирает у 37-летней женщины сумку, телефон и слуховой аппарат. Инцидент произошел поздно вечером 20 марта на улице Доватора Дзержинском районе города.

На кадрах видно, как к сидячей на земле сибирячке подходит школьник, он наклоняется к женщине, а потом резко вырывает из ее рук сумку. После этого он убежал.

— В ходе опроса свидетелей была установлена личность злоумышленника, им оказался несовершеннолетний житель Дзержинского района, ранее судимый за неоднократное совершение имущественных преступлений. В гаражах, недалеко от места преступления, была обнаружена сумка потерпевшей, из которой пропали мобильный телефон и деньги, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На подростка завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас его разыскивают.

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