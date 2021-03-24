В новосибирской полиции рассказали подробности страшного ДТП на улице Немировича-Данченко

В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Кировской районе Новосибирска. Фото: "АСТ - 54".

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности аварии, которая произошла в ночь на четверг, 24 марта, на улице Немировича-Данченко. Ранее о происшествии в соцсети сообщали очевидцы.

— Авария случилась ночью, в 03:20, на территории Кировского района. Водитель 1999 года рождения за рулем автомобиля «Тойота Целика» двигался по улице Немировича-Данченко в направлении Октябрьского моста и вблизи дома 30 по улице проспекта Карла Маркса столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043, которым управлял водитель 1996 года рождения, — уточнили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, в аварии пострадали два человека: пассажир и водитель «Жигулей». Так, водителю диагностировали тупую травму живота и сочетанную автодорожную травму: его госпитализировали. Пассажира также доставили в больницу. Врачи выявили у него сочетанную автодорожную травму, а еще закрытый пневмоторакс.

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