В Новосибирске произошла массовая авария: пострадали три человека

В Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ - 54".

В ночь на среду, 24 марта, на улице Немировича-Данченко в Новосибирске произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места ДТП.

— Участниками аварии, которая случилась недалеко от площади Лыщинского, стали четыре автомобиля. Два из них столкнулись лоб в лоб, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

Судя по кадрам с места аварии, машины: «ВАЗ-2104» и «Toyota Celica», получили серьезные повреждения. Передние части автомобилей, пострадавших в лобовом столкновении, полностью разбились.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали три человека. На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. Кроме того, последствия аварии ликвидировали сотрудники службы спасения МАСС.

— Спасатели и сотрудники МЧС обеспечили противопожарную безопасность автомобилей, отсоединили аккумуляторы, пролили место розлива топлива и масла, — рассказали в службе МАСС.

В настоящий момент информация о происшествии уточняется.

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