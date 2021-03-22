В Новосибирске двое школьников с канцелярским ножом отобрали у подростка 50 рублей

Подростки с ножом отобрали у сверстника деньги.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Советском районе Новосибирска двое школьников напали на сверстника. Шестиклассники отобрали у подростка 50 рублей.
— Инцидент произошел вечером 16 марта у дома №208 на улице Энгельса. Подростки угрожали 12-летнему мальчику канцелярским ножом. Школьнику пришлось отдать деньги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в этой истории разбираются полицейские.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Ленинском районе Новосибирска у 15-летнего мальчика отобрали телефон «Samsung Galaxy A 20 S». Днем 18 января в переходе метро станции «Карла Маркса» на него напали двое парней 17 и 18 лет. Молодые люди пригрозили школьнику ножом. На подростков завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».
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