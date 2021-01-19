В Ленинском районе Новосибирска у 15-летнего мальчика отобрали телефон «Samsung Galaxy A 20 S». Днем 18 января в переходе метро станции «Карла Маркса» на него напали двое парней 17 и 18 лет. Молодые люди пригрозили школьнику ножом. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.— При попытке сбыть похищенный телефон в торговом киоске перехода, полицейские задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия», — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Молодые люди сознались в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.Следователи напомнили контакты, по которым можно сообщить, если в отношении несовершеннолетнего было совершенно преступление: 8(383) 363-58-08 и для абонентов сотовых сетей «123».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru