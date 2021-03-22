Снег, упавший с крыши, чуть не придавил людей под Новосибирском

Снег, упавший с навеса, едва не придавил людей. Фото: "Город Обь Онлайн".
Жители города Обь рассказали об инциденте, который произошел с ними рядом с рынком «Обской». По их словам, в воскресенье, 21 марта, с крыши остановки рухнула снежная глыба, которая чудом не попала им на головы. Горожане рассказали о происшествии в соцсети.
— Сегодня с сыном пошли на рынок, при выходе с тоннеля на нас чудом не попал снег, который сошел с крыши остановки «рынок Обской». Будьте аккуратны, — написал автор поста, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».
Автор сопроводил сообщение фотографиями. На кадрах видно, что навес, с которого рухнул снег, расположен достаточно высоко. В связи с чем, упавшая глыба могла травмировать людей
Комментаторы поста заявили, что такие ситуации сейчас — не редкость. Поэтому весной ходить под крышами и навесами нужно с опаской. Напомним, 11 марта, в Первомайском районе Новосибирска сосулька, упавшая с козырька балкона, проломила голову пенсионерке. За жизнь женщины боролись врачи. Однако спасти ее не удалось.
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