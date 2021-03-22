«Услышал, как завыла сигнализация»: в Новосибирске глыба снега, упавшая с крыши, разбила иномарку

У машины повреждены капот и лобовое стекло. Фото: Тимофей Горынцев

В Ленинском районе Новосибирска снежная глыба, упавшая с крыши, серьезно повредила автомобиль. Это произошло во дворе дома №12 на улице Титова.

— Я сидел дома, в окно увидел, как с крыши упал снег и следом грохот. Сработала автомобильная сигнализация. Выглянул в окно и увидел, что снег упал на чью-то машину, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Тимофей.

У машины разбито лобовое стекло и внушительная вмятина на капоте.

Юрист Марина Пьянкова рассказала, что в таком случае делать автовладельцы.

— Для начала необходимо сфотографировать и снять ан видео повреждения. После этого желательно найти очевидцев. На место происшествия вызвать полицейских. Зафиксировать в протоколе повреждения автомобиля. Далее надо позвонить в страховую компанию. Дальнейшие шаги зависят от того, выплатит ли страховая деньги или нет. Если нет, то обращаться в суд, — прокомментировала КП-Новосибирск юрист.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сосулька, упавшая с козырька балкона, убила пенсионерку в Первомайском районе Новосибирска. Врачи несколько часов боролись за жизнь женщину, но спасти не смогли.

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