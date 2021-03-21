«Прыгали у него на лице»: трое мужчин избили пенсионера в новосибирском баре

Очевидцы разыскивают нападавших. Фото: сообщество "Инцидент. Новосибирск" "ВКонтакте"

Четверо мужчин напали новосибирцев возле бара на «Золотой Ниве». Инцидент произошел рядом с домом №22/1 по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.

— Сначала они кого-то избили в самом заведении и вышли на улицу. После этого мы пошли к перекрестку: четыре женщины, один ребенок и двое мужчин. Дебоширы начали оскорблять девушек. Напали на женщину, пришлось вмешаться. Пока я дрался с одним, остальные втроем избивали лежачего - прыгали на лице у пожилого мужчины, — рассказал подписчик «Инцидент-Новосибирск» Сергей.

В этот момент из бара выбежала компания посетителей, и нападавшие сбежали. Врачи «Скорой помощи» увезли в больницу пожилого мужчину. По словам очевидцев, он находится в тяжелом состоянии: у него перелом носа, тяжелая черепно-мозговая травма.

— Написано заявление в полицию, помогите, пожалуйста, их найти. Если бы толпа не вылетела из кафе — они, наверное, бы нас убили, — написал Сергей.

В полиции подтвердили факт драки:

— Около 23:30 в отдел полиции «Октябрьский» поступило заявление о драке по данному адресу. На место выехал экипаж ППС, однако конфликта не обнаружил. На данный момент заявлений от участников конфликта не зарегистрировано, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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