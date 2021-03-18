Перевернувшийся на Бугринском мосту грузовик убрали с проезжей части

Появилось видео, как перевернувшийся на Бугринском мосту грузовик убирают с проезжей части. Фото: Кадр из видео
Появилось видео, как перевернувшийся на Бугринском мосту грузовик убирают с проезжей части. Напомним, ДТП произошло сегодня днем. Водитель ГАЗели не справился с управлением с опрокинулся. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако авария полностью заблокировала движение для других автомобилистов.
— Около половины четвертого вечера 30-летний водитель автомобиля ГАЗель ехал по Бугринскому мосту, со стороны улицы 20-го Партсъезда, в сторону улицы Большевистская. На мосту он наел на снежный вал, расположенный на краю проезжей части и опрокинулся. На месте работал экипаж ГИБДД, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Появилось видео, как перевернувшийся на Бугринском мосту грузовик убирают с проезжей части.
В Госавтоинспекции также опубликовали видеоролик, на котором видно, как спецвтомобиль с помощью буксировочного троса поднимает опрокинувшийся грузовик и ставит его на колеса. Сейчас разбитую ГАЗель уже убрали с проезжей части и движение по Бугринскому мосту свободное.
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