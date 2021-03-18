В Новосибирске на Бугринском мосту перевернувшийся грузовик перекрыл дорогу

В Новосибирске на Бугринском мосту перевернулся грузовик. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на Бугринском мосту перевернулся грузовик. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролики попали в сеть.
— На пути с левого на правый берег перевернулась ГАЗель. Машина легла на левый борт и перекрыла все полосы, — сообщает паблик Вконтакте «АСт-54» со ссылкой на очевидцев.
Согласно данным портала Яндекс. Карты, пробка, возникшая из-за ДТП, растянулась до развязки на пересечении с улицей Ватутина.
В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что ДТП произошло из-за того, водитель грузовика потерял управление. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работает экипаж ГИБДД.
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