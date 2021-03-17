Минтруд Новосибирской области проверит интернат, на который пожаловалась мама избитого инвалида

Скандал разгорелся в Обском психоневрологическом интернате. Фото: личный архив

В среду, 17 марта, министерство труда и социального развития Новосибирской области прокомментировало скандал в «Обском психоневрологическом интернате».

— Мы обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, правоохранительные и контрольно-надзорные органы принять участие в работе комиссии. Она проверит соблюдение правил содержания людей с инвалидностью, организацию питания и реабилитационного процесса, обеспечение безопасности. Дополнительно будет опрошены сотрудники, проверена документация и данные системы видеонаблюдения, — рассказали в минтруде.

Результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее КП-Новосибирск пиала о том, что мать одного из пациентов пришла в ужас, когда приехала на встречу к сыну-инвалиду в интернат. По словам матери, парень был весь в синяках, ссадинах и шрамах, ухо порвано, губа разбита. Половину повреждений инвалид точно не мог бы нанести себе сам, уверена мама. Женщина обратилась в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На шее следы от веревки, у меня просто шок!»: сибирячка со скандалом забрала истерзанного сына-инвалида из интерната.

Женщина написала заявление в полицию. Она боится, что ее ребенка пытали и жестоко наказывали. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.