В Новосибирске ищут мужчину с татуировкой скорпиона на плече

В Новосибирске ищут мужчину с татуировкой скорпиона. Фото: УТ МВД по СФО.

В Новосибирске продолжают разыскивать без вести пропавшего 46-летнего мужчину. О местонахождении Файзирахманова Виталия Валерьевича неизвестно с сентября 2020 года. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

По данным ведомства, мужчина 1974 года рождения пропал 11 сентября возле Главного вокзала в Новосибирске. Он приехал в город на пассажирском поезде № 628 из Барабинска и сошел на станции «Новосибирск — Главный». Однако после этого сибиряк бесследно исчез.

— Приметы пропавшего: на вид: 45-50 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Кроме того, у мужчины есть отличительная особенность — армейская татуировка в виде скорпиона. Она находится на правом плече сибиряка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчина приехал в Новосибирск устраиваться на работу и исчез.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении Виталия Файзирахманова, сообщить об этом по телефонам: 229-34-00 или 229-34-30.

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