В Новосибирске ищут 46-летнего мужчину: он пропал возле Главного вокзала

Мужчина приехал в Новосибирск на работу и исчез. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске полиция и волонтеры ищут 46-летнего Виталия Валерьевича Файзирахманова. Мужчина пропал еще 11 сентября. Осенью он устроился на работу в Новосибирске, но исчез сразу же, как приехал в этот город. Где он находится сейчас, до сих пор неизвестно.

— К нам обратились сотрудники полиции с просьбой разместить в Интернете ориентировку. Мужчина ехал на поезде из Барабинска в Новосибирск. Достоверно знаем, что он сошел с поезда на вокзале «Новосибирск-Главный» и не появился на работе. До сих пор о нем ничего не слышно, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Рост мужчины 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в серую куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязаную шапку. Носит усы.

Всем, кому известно местонахождение пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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