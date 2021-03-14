Поиски 15-летней новосибирской школьницы с желтым рюкзаком завершены

Девушку нашли спустя сутки после пропажи. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В Новосибирске нашли 15-летнюю Карину Инину, которая пропала накануне. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД по Новосибирску установили, где находится пропавшая девушка. В отношении подростка противоправных действий совершено не было, жизни и здоровью ничего не угрожает. Она передана родителям. В ближайшее время с ней будут работать инспекторы ПДН, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции установят, почему школьница не пришла в тот день домой.
Напомним, девушка пропала днем 13 марта по дороге из школы. Ее мобильный телефон был отключен. Не дозвонившись до дочери, ее родители обратились за помощью к волонтерам поисковых отрядов.
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