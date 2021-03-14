«Она не вернулась после уроков»: в Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу с желтым рюкзаком

У Карины с собой желтый рюкзак. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Новосибирске ищут 15-летнюю Карину Инину. Ориентировке о ней разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

— Заявку мы получили от родных. Ранее девочка не пропадала. 13 марта Карина была в школе и должна была вернуться домой. Только там она так и не появилась. Телефон у нее отключен. Местонахождение подростка неизвестно, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

У Карины рост 166 сантиметров, нормально телосложение, темно-русые волосы, глаза серые. Девочка была одета в коричневую куртку с капюшоном, серые брюки, черные кроссовки на белой платформе и черный шарф снуд. С собой у школьницы был желтый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Карины Ининой 2005 года рождения, просим вас сообщить по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

Школьница была в это куртке. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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