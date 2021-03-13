В МЧС назвали причину пожара в новосибирском общежитии

Названа предварительная причина пожара в новосибирском общежитии. Фото: ГУ МЧс по Новосибирской области.

В субботу, 13 марта, в общежитии на улице Объездной вспыхнула комната на втором этаже. В горящем помещении пожарные обнаружили тело мужчины. Спасателям удалось оперативно эвакуировать жильцов и не допустить распространение огня на соседние комнаты. В МЧС назвали предварительную причину пожара в новосибирском общежитии.

— Одной из основных версий рассматривается неосторожность при курении, — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что невнимательность курильщиков — самая частая причина смертельных пожаров в Новосибирской области. Из-за нее с начала 2021 года уже погибли 62 человека.

Напомним, по факту случившегося проверку проводит региональный СК. В ведомстве уточнили, что погибшему мужчине было 47 лет. В ближайшее время пройдут пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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