Пожар в новосибирском общежитии 13 марта 2021 года: в огне погиб мужчина

При пожаре в общежитии погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар в новосибирском общежитии 13 марта 2021 года разгорелся вечером: вспыхнула комната в общежитии на улице Объединения. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Подробности рассказали в ГУ МЧС Новосибирской области.

— Через пять минут после вызова пожарные прибыли на место: к тому времени горела комната на втором этаже, на лестничной клетке было сильное задымление. Из здания спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе 3 детей, — сообщили в ведомстве.

Примерно 20 минут потребовалась пожарным для ликвидации открытого огня. По данным МЧС, в комнате на втором этаже горел диван и домашние вещи на площади 8 квадратных метров. В помещение, в котором произошел пожар, сотрудники МЧС обнаружили тело умершего мужчины.

— Проводится доследственная проверка, личность погибшего устанавливается, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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