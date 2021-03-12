«Как же у него все болит»: новосибирские ветеринары спасают щенка из Ставрополя, которому отрубили лапы, уши и хвост

Неизвестные жители Ставрополя отрубили щенку лапы, уши и хвост. Фото: osirotevshii

В Новосибирск из Ставрополя на борту самолета прилетел щенок. Малыш попал в беду: неизвестные люди отрубили ему все лапы, хвост и уши, но он выжил. Его прооперирует новосибирский ветеринар Сергей Горшков. Сибиряк известен тем, что делал протезы кошке Дымке из Новокузнецка. Животное обморозилось на улице.

— Как же у него все болит. На субботу назначена операция, будут убирать пальчики, на каждой лапке осталось по одному, они ему будут мешать. Далее сошьют кожу, чтобы сформировать «культю». Так же прооперируют , хвостик, нужно убрать косточку, которая торчит сейчас. Скорее всего все это будет проходить в два этапа, так как все делается не быстро, и он у нас совсем еще крошка. После — нас ждут примерно 2 недели стационара. По планам у нас будут ортезы, это такие сапожки, их будут менять несколько раз по мере роста щенка, — рассказали волонтеры группы «Осиротевшие».

Операции, которые будут делать щенку, дорогостоящие. Волонтеры обратились к неравнодушным жителя города с просьбой помочь. Добровольный взнос можно сделать по номеру телефона 8 — 913 — 458 — 09 — 30.

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