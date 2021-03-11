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В Новосибирске следователи проводят проверку после нападения собаки на маленького ребенка

Жуткий инцидент снял видеорегистратор автомобилистов, которые спасли малыша
Ульяна ДЖАНКОВА
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Собака напала на малыша, второй ребенок пытался отогнать разъяренного пса. Фото: стоп-кадр

Собака напала на малыша, второй ребенок пытался отогнать разъяренного пса. Фото: стоп-кадр

Новосибирские следователи проводят проверку после нападения собаки на маленького ребенка. Инцидент произошел в Первомайском районе города. Видеорегистратор автомобилиста, который вовремя оттащил пса от малыша, снял, как собака напала на ребенка. На кадрах видно, как собака трепет ребенка на земле, а девочка, которая была вместе с ним, изо всех сил пыталась прогнать животное.

— В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность в городе, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Жители поселка РМЗ в Первомайском районе, где и произошло ЧП, рассказали КП-Новосибирск, что бродячие собаки там — настоящая проблема.

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К счастью, пса смогли отогнать пришедшие на помощь взрослые. (подробнее)

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