Под Новосибирском рейсовый автобус сбил 39-летнюю женщину

Автобус наехал на сибирячку. Фото: ГИБДД по Новосибирской области
В Искитиме Новосибирской области автобус сбил 39-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Подробности рассказали в ГИБДД по области.
— Это произошло в обед 10 марта. За рулем автобуса сидел 47-летний водитель. Он двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Канатной в направлении улицы Советской. ДТП произошло у дома №73, — уточнили в ведомстве.
Женщины с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске иномарка врезалась в автобус. В ДТП погиб водитель легковушки. Пассажиры в автобусе не пострадали.
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