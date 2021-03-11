Под Новосибирском рейсовый автобус сбил 39-летнюю женщину

Автобус наехал на сибирячку. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Искитиме Новосибирской области автобус сбил 39-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Подробности рассказали в ГИБДД по области.

— Это произошло в обед 10 марта. За рулем автобуса сидел 47-летний водитель. Он двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Канатной в направлении улицы Советской. ДТП произошло у дома №73, — уточнили в ведомстве.

Женщины с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске иномарка врезалась в автобус. В ДТП погиб водитель легковушки. Пассажиры в автобусе не пострадали.

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