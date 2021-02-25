В Новосибирске иномарка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель

Новосибирец погиб в ДТП с автобусом. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В четверг, 25 февраля, иномарка врезалась в пассажирский автобус №97. От полученных травм на месте погиб водитель легковушки. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Авария произошла около 11.00 на улице Никитина. 35-летний мужчина на «Toyota Premio» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В это время в салоне были 25 пассажиров. По предварительной информации, помощь врачей им не потребовалась, — уточнили в ведомстве.
Известно, что новосибирец на легковушке ехал со стороны улицы Панфиловцев в сторону улицы Кошурникова.
На месте работают инспекторы ДПС, проводится проверка, которая установит обстоятельства аварии.
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