Следователи начали проверку после гибели новосибирца под окнами высотки

По факту произошедшего ЧП проводится доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Следственном комитете прокомментировали ЧП, произошедшее в Ленинском районе вечером 10 марта. Напомним, там, около дома №8а, обнаружили мертвым мужчину. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

— В настоящий момент на месте произошедшего работают следователи. Личность погибшего, а также обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По факту произошедшего также была начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях (подробнее).