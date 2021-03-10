В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину

Под окнами дома на Горском микрорайоне нашли тело погибшего мужчины. Фото "Инцидент Новосибирск"

Вечером 11 марта в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. Под окнами дома на Горском микрорайоне нашли погибшим мужчину. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Тело обнаружили около получаса назад, возле дома на Горском микрорайоне,8а, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

В СУ СК по Новосибирской области оперативно прокомментировать произошедшее ЧП не смогли. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей 9 февраля этого года. Тогда в Дзержинском районе под окнами жилого дома нашли тело мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. На месте работали сотрудники полиции.

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На месте работает полиция (подробнее).