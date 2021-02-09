В Новосибирске под окнами жилого дома нашли мертвого мужчину

Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Дзержинском районе под окнами жилого дома нашли тело мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
— Такой инцидент действительно произошел по адресу улица Дениса Давыдова, 9. Личность погибшего мужчины пока еще не установлена, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ЧП, произошедшем 13 января 2020 года. Тогда под окнами жилого 17-этажного дома в Октябрьском районе нашли тела двух подростков. Позже корреспонденты КП-Новосибирск разбиралась в подробностях произошедшего.
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