Новосибирцы набрали кредитов больше всех в Сибири за 2020 год

Жители Новосибирской области лидируют по долгам в Сибири. Фото: Архив "КП".
Фото: Артем КИЛЬКИН
В 2020 году жители СФО получили займы в банках на сумму более 1,8 триллионов рублей. Эта цифра на 13% превысила показатели 2019 года. Таким образом, кредитная задолженность сибиряков в 2020 году выросла до 2,3 триллионов рублей. Об этом рассказали в Сибирском ГУ банка России.
— Структура кредитного портфеля граждан за 2020 год изменилась незначительно. 43% кредитного портфеля составили ипотечные займы, а 57% — прочие виды потребительских кредитов, — отметили в банке.
Новосибирская область вышла в лидеры по размеру задолженности перед банками. Также весомым кредитным портфелем отличились Красноярский край и Иркутская область.
В банке подчеркнули, что несмотря на рост кредитов, число должников в СФО практически не изменилось. Так, на начало 2021 года показатель несвоевременной оплаты составил 4,6%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео, как спасатели эвакуируют по снегу новосибирца, упавшего с крыши сарая.
Мужчина рассказал, что полез на кровлю, чтобы очистить ее от снега. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер