Новосибирцы набрали кредитов больше всех в Сибири за 2020 год

Жители Новосибирской области лидируют по долгам в Сибири. Фото: Архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020 году жители СФО получили займы в банках на сумму более 1,8 триллионов рублей. Эта цифра на 13% превысила показатели 2019 года. Таким образом, кредитная задолженность сибиряков в 2020 году выросла до 2,3 триллионов рублей. Об этом рассказали в Сибирском ГУ банка России.

— Структура кредитного портфеля граждан за 2020 год изменилась незначительно. 43% кредитного портфеля составили ипотечные займы, а 57% — прочие виды потребительских кредитов, — отметили в банке.

Новосибирская область вышла в лидеры по размеру задолженности перед банками. Также весомым кредитным портфелем отличились Красноярский край и Иркутская область.

В банке подчеркнули, что несмотря на рост кредитов, число должников в СФО практически не изменилось. Так, на начало 2021 года показатель несвоевременной оплаты составил 4,6%.

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