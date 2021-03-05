Появилось видео, как спасатели эвакуируют по снегу новосибирца, упавшего с крыши сарая

Новосибирец, упавший с крыши и пролежавший в снегу около 4 часов, едва не погиб. Фото: стоп-кадр

Спасатели показали, как эвакуировали 49-летнего новосибирца, упавшего с крыши сарая в сугроб. В снегу он пролежал около 4 часов и едва не замерз насмерть. Инцидент произошел вечером 4 марта. В МАСС рассказали подробности.

— Когда мужчина вовремя не вернулся домой, жена отправила сына посмотреть, где отец. Выяснилось, что мужчина лежит на снегу, у него сильные боли в спине, периодически он теряет сознание. Двигаться самостоятельно он не может. Пролежав в снегу долгое время мужчина дополнительно к травмам получил и обморожение конечностей, — сообщили в МАСС.

Спасателям пришлось пробираться к мужчине через сугробы по пояс. Для того, чтобы его доставить до машины «скорой помощи», пришлось сначала сделать тропинку. Для транспортировки использовали носилки, лебедку спасательного автомобиля и альпснаряжение.

Мужчину, как на санках, протащили по снегу около 300 метров. После чего он был передан врачам.

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