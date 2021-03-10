Новосибирец сорвался с крыши, когда чистил снег

Медики спасли жизнь новосибирцу, упавшему с крыши. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Новосибирска уборка снега едва не привела к трагедии. Мужчина, проживающий в доме по улице 5 Декабря, упал с крыши, когда скидывал с нее сугроб. Врачи «скорой помощи» госпитализировали его в больницу.

— Это произошло днем 6 марта. Мужчине 67 лет. Медики диагностировали у него травму грудной клетки, ушиб легко и внутренне кровотечение, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В полиции проводят проверку.

Напомним, спасатели эвакуировали 49-летнего новосибирца, упавшего с крыши сарая в сугроб. В снегу он пролежал около 4 часов и едва не замерз насмерть. Его вовремя обнаружил сын-школьник. Инцидент произошел вечером 4 марта.

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Появилось видео, как спасатели эвакуируют по снегу новосибирца, упавшего с крыши сарая.

Мужчина рассказал, что полез на кровлю, чтобы очистить ее от снега. (подробнее)

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