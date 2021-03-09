Сибиряка, убившего парня, заступившегося за его жену, отправили в колонию на 10 лет

Сибиряку, который убил 31-летнего парня за то, что тот заступился за его жену, вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряку, который убил 31-летнего парня за то, что тот заступился за его жену, вынесли приговор. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 9 марта.

— Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщила старший помощник СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Кроме того, в пользу родителей потерпевшего взыскан моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей на каждого.

Напомним, ЧП произошло в июле 2020 года. Как рассказывали в следственном комитете, мужчина напивался и избивал свою жену. Ее знакомый, заметив на женщине следы побоев, решил заступиться за женщину. Он пришел к дому, где жила семья, и сделал замечание мужу о том, что нельзя так относиться к своей жене. Супруг разозлился и решил отомстить. Он взял кухонный нож, подошел к парню сзади и ударил его в шею. Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако сибиряк скончался по дороге в больницу.

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