«Напивался и постоянно бил ее»: сибиряка будут судить за убийство парня, заступившегося за его жену

Суд рассмотрит дело об убийстве парня, заступившегося за чужую жену. Фото: архив КП

Маслянинский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Его главный фигурант — 36-летний мужчина. По версии следствия, он убил 31-летнего парня за то, что тот заступился за его жену.

— Мужчина напивался и избивал свою жену. В июле 2020 года ее знакомый, заметив на женщине следы побоев, решил заступиться за женщину. Он пришел к дому, где жила семья и сделал замечание мужу о том, что нельзя так относиться к своей жене. Супруг разозлился и решил отомстить. Он взял кухонный нож, подошел к парню сзади и воткнул его в шею. Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако от полученных повреждений сибиряк скончался по дороге в больницу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Мужчина во всем сознался и признал свою вину.

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