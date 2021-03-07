Пожар в хостеле на улице Волочаевской в Новосибирске 7 марта 2021 года: появилось фото и видео

Пожар произошел в доме на улице Волочаевской. Фото: «АСТ-54»
Пожар в хостеле на улице Волочаевской уничтожил мансардный этаж хостела, где проживали 14 человек. На кадрах с места происшествия видно, что пожар произошел в трехэтажном здании: два этажа — кирпичные и третий — мансардный, деревянный, именно оттуда вырывался огонь.
Со слова хозяина, в доме находился хостел. Фото: «Инцидент Новосибирск»
На пожаре пострадали три человека: две женщины и мужчина. Их с ожогами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Из здания успели эвакуироваться 14 человек.
Из горящего здания эвакуировались 14 человек, трое получили ожоги. Фото: МЧС поНСО
— Сообщение о пожаре спасателям поступило в 4.22. Повреждены второй и мансардный этажи площадью 100 квадратных метров, частично обрушился мансардный этаж, — уточнили в ведомстве.
Мансардный этаж рухнул. Фото: МЧС поНСО
Люди, эвакуировавшиеся из горящего здания, разместились у родных.
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