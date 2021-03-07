В Новосибирске на пожаре в хостеле пострадали мужчина и две женщины

В Новосибирске произошел пожар в доме, где жили 14 человек. Фото: МЧС по НСО

В воскресенье, 7 марта, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Волочаевской загорелся двухэтажный дом. Со слов хозяина, в здании располагался хостел.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 4.22. Из здания успели эвакуироваться 14 человек. Мужчине и двум женщинам понадобилась помощь медиков. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. Час пожарные ликвидировали открытое горение. Повреждены второй и мансардный этажи площадью 100 квадратных метров, частично обрушился мансардный этаж, - уточнили в ведомстве.

Известно, что люди временно разместились у родственников.

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