«Схватили зубами за ногу» : на сибирячку напала стая бродячих собак в сквере Кирова

Сибирячке пришлось обратиться за помощью к врачам. Фото: "Жесть Новосибирск".

Жительница Новосибирска рассказала о стае бродячих собак, которые нападают на людей в сквере имени Кирова в Октябрьском районе.

— 4 марта на меня напала стая бездомных собак возле кафе «Кадриль». Одна из них укусила меня за левую ногу. В дальнейшем я обратилась в травматологическое отделение городской клинической поликлиники № 1, где мне помогли врачи и поставили прививки от столбняка и бешенства. Я считаю это просто вопиющим. К тому же, сотрудники кафе кормят безнадзорных собак прямо на улице. По скверу ежедневно ходят много людей, студентов РАНХиГС и школьников, — пожаловалась женщина на странице «Жесть Новосибирск».

Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, что с собаками борются уже два года, но это не помогает. — Собаки постоянно обитают в парке. Часть из них приходит с дворником. Вторая часть собак прибегает в гости, так сказать. Потому что знают, что тут их накормят, на худой конец — кость какую кинут. Я уже обратилась в прокуратуру и МВД, — говорит женщина.

Напомним, ранее другая сибирячка пожаловалась на бродячих собак, которые облюбовали детскую площадку во дворе дома № 1/1 на улице Дениса Давыдова. Животные, по ее словам, несколько раз нападали на людей.

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