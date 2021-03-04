«Нам страшно»: в Новосибирске стая бродячих собак атаковала детскую площадку

Бродячие собаки атаковали детскую площадку в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

Жительница Новосибирска рассказала о бродячих собаках, которые облюбовали детскую площадку во дворе дома № 1/1 на улице Дениса Давыдова.

— Каждый день наблюдаю такую картину из окна. Бродячие собаки целыми стаями атакуют детскую площадку и близлежащие придомовые территории. Двор проходной, утром дети идут в школу, взрослые на работу. Страшно! Неужели надо ждать пока эти собаки кого-то покусают или все же как-то можно решить эту проблему? — написала горожанка в группе «АСТ-54».

Многие комментаторы заявили, что женщина преувеличивает. По их мнению, бродячие псы не представляют опасности и в целом нуждаются в людской заботе.

— Люди будьте добрее к бездомным собачкам. Берите и подкармливайте. Берите пример с меня. Я всех кормлю бездомных: и кошечек, и собачек и птиц. Они нуждаются в нас!

Однако большинство сочли такие предложения недопустимыми. Они уверены, бродячим собакам не место среди людей. Кроме того, по словам новосибирцев, проблема бродяг актуальна для всех районов города. Сейчас, в брачный период, зверей становится еще больше: они сбиваются в крупные стаи. Отметим, что в это время собаки особенно агрессивны.

— Вчера кое-как отбили двух детишек на ОбьГэсе от собак, хорошо машина рядом была, успели туда спрятать их, а так не знаю, чтобы бы получилось... А кто тут сердобольные зоозащитники, так вы ходите и собирайте бездомных по улицам, чтоб их не обижали, лично я, если увижу, что на людей кидается стая или даже одна собака, стоять не буду в стороне, а там как получится, — поделился один из комментаторов.

Автору поста посоветовали обратиться в службу отлова бездомных животных, чтобы избежать опасных последствий. Напомним, решением таких вопросов в городе занимается «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Телефоны организации: 380-42-01, 380-13-62.

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