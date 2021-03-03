Полицейские обнародовали видео, как сибиряк крадет из аптеки «Виагру»

Парень выхватил из рук фармацевта дорогой препарат. Фото: стоп-кадр
В Новосибирске полицейские задержали 19-летнего парня, укравшего из аптеки препарат за 6 тысяч рублей. Источник КП-Новосибирск уточнил, что это была «Виагра».
Инцидент произошел рано утром 22 февраля и попал на видеокамеру, установленную в помещении аптеки. На кадрах видно, как парень сначала с кем-то эмоционально разговаривает по телефону, а потом обращается к фармацевту. Женщина показывает покупателю препарат. Вот только рассчитываться за него он не собирался. Сибиряк выхватил упаковку и убежал.
— Это произошло в одной из аптек на Красном проспекте в Заельцовском районе города. Как выяснили полицейские, подозреваемый, житель Убинского района, выпивал у родственника в Новосибирске. Около пяти утра он пошел в аптеку, где отобрал у продавца препарат. Пояснить, зачем это сделал, подозреваемый не смог, сказал, что был пьян, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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