В Новосибирске жулик украл в аптеке «Виагру»

В аптеку мужчина зашел рано утром. Фото: Тимур ХАНОВ

Забавная история произошла в новосибирской аптеке: об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина пришел в аптеку около 5 утра и украл «Виагру», — рассказал КП-Новосибирск источник. -

Общий ущерб после совершенной кражи составил 6 тысяч рублей. Сейчас вора ищет полиция.

Напомним, что в начале февраля, сибиряк забрал у другого парня кошелек с банковскими картами. После чего направился в банкомат и снял с них деньги. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

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