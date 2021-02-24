В Новосибирске жулик украл в аптеке «Виагру»

В аптеку мужчина зашел рано утром.
Фото: Тимур ХАНОВ
Забавная история произошла в новосибирской аптеке: об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
— Мужчина пришел в аптеку около 5 утра и украл «Виагру», — рассказал КП-Новосибирск источник. -
Общий ущерб после совершенной кражи составил 6 тысяч рублей. Сейчас вора ищет полиция.
Напомним, что в начале февраля, сибиряк забрал у другого парня кошелек с банковскими картами. После чего направился в банкомат и снял с них деньги. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
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