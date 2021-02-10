В Новосибирске солдат отобрал у мужчины банковские карты и снял с них 200 тысяч

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Новосибирске военнослужащий ограбил мужчину: он отобрал у него банковские карты, с которых снял крупную сумму. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— 5 февраля на улице Палласа, преступник силой забрал у 37-летнего мужчины две банковские карты, с которых после снял 200 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего военнослужащего войсковой части 55433, ранее не судимого. Материал будет передан в военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru