В Новосибирске солдат отобрал у мужчины банковские карты и снял с них 200 тысяч

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске военнослужащий ограбил мужчину: он отобрал у него банковские карты, с которых снял крупную сумму. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 5 февраля на улице Палласа, преступник силой забрал у 37-летнего мужчины две банковские карты, с которых после снял 200 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего военнослужащего войсковой части 55433, ранее не судимого. Материал будет передан в военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

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