В Новосибирске внук после ссоры зарезал своего 91-летнего дедушку

Полицейские задержали внука, убившего своего дедушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Новосибирска 44-летний мужчина убил своего 91-летнего дедушку. После ссоры сибиряк несколько раз ударил его ножом. Долгожитель скончался на месте.

— Это произошло 28 февраля в доме на улице Бетонной. Внук напал на деда после ссоры. Его задержали на месте преступления, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В обстоятельствах дела разбираются следователи.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что пенсионерка, поругавшись 63-летним мужем, воткнула в его живот нож. Мужчину с тяжелой травмой госпитализировали в больницу. Врачи сообщили об инциденте полицейским.

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