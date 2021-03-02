В Новосибирске внук после ссоры зарезал своего 91-летнего дедушку

Полицейские задержали внука, убившего своего дедушку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировском районе Новосибирска 44-летний мужчина убил своего 91-летнего дедушку. После ссоры сибиряк несколько раз ударил его ножом. Долгожитель скончался на месте.
— Это произошло 28 февраля в доме на улице Бетонной. Внук напал на деда после ссоры. Его задержали на месте преступления, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
В обстоятельствах дела разбираются следователи.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что пенсионерка, поругавшись 63-летним мужем, воткнула в его живот нож. Мужчину с тяжелой травмой госпитализировали в больницу. Врачи сообщили об инциденте полицейским.
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