В Новосибирске 60-летняя пенсионерка после ссоры напала на мужа с ножом

Полицейские задержали пенсионерку, напавшую на мужа с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске 60-летняя женщина тяжело ранила 63-летнего сожителя. Мужчину госпитализировали в больницу. Инцидент произошел вечером 28 февраля. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Как установили полицейские, сожители устроили застолье с выпивкой. Однако посиделки обернулись конфликтом. В ходе ссоры 60-летняя женщина ударила мужчину ножом в живот. В результате чего он получил тяжелые травмы, — уточнили в ведомстве.

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемую. Известно, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

В настоящий момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пенсионерке грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ей меры наказания.

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