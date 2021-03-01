«Сначала кусались, а теперь – не разлей вода»: сибирячка подружила домашних кошек и мангуста

С кошками мангуст Мила все же нашла общий язык. Фото: Алена Мезенцева

Сибирячка Алена Мезенцева завела у себя дома необычного питомца — мангуста. Зверек живет у нее дома уже около трех месяцев — его хозяйка рассказала, как нестандартный домашний питомец освоился в городской квартире, и как он ладит с домочадцами.

— Первое время наша Мила (так назвали мангуста — прим. ред.) вела себя поскромнее, осваивалась. Но потом вошла во вкус. В природе у мангустов принято, что весь молодняк к себе на воспитание берет один самец — у нас дома она эту роль отдала моему мужу. Так что именно в его лице она признала хозяина: она и висла, и спит с ним в обнимку, и «подарочки» разные носит, от найденных на полу монеток до носков. Да и вообще она любит забраться к нему на руки, начать перебирать его бороду и что-то «рассказывать» на своем, — рассказала КП-Новосибирск Алена Мезенцева.

Сейчас миле уже 4 месяца. Фото: Алена Мезенцева

С другими питомцами, по словам сибирячки, у Милы выстроились разные отношения. Кошки с мангустом общий язык нашли не сразу — поначалу они не были в восторге от такой активной и приставучей компании. Зато сейчас питомцы много времени проводят вместе: гоняются за мячиками по квартире и играют друг с другом. А вот с собакой Миле подружиться так и не удалось. Как рассказывает их хозяйка, питомцы часто любят громко выяснять отношения и то и дело пытаются друг друга как-нибудь задеть.

— Вообще, Мила, конечно, требует много нашего внимания. Видно, что ей нужно именно общение с людьми, игр с кошками, да ссор с собаками ей мало, — рассказывает сибирячка. — Хотя действительно полюбовно она общается именно с моим мужем. Со мной она чаще любит демонстрировать свой совсем не простой характер. Со стороны это смотрится очень забавно. Например, когда я ее ругаю, она может встать на задние лапки и тоже начать мне что-то возмущенно «высказывать».

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