Кто тут главный: сибирячка завела дома мангуста, любящего кусаться - кошки не в восторге

Сибирячка Алена Мезенцева завела себе дома маленького мангуста. Фото: Алена Мезенцева

Сибирячка Алена Мезенцева завела себе дома маленького мангуста — он играет с кошками, любит покушать и громко пищит. Девушка рассказала КП-Новосибирск как маленький зверек обживается у нее дома.

— На мангустов у одной новосибирской заводчицы я давно заглядывалась, очень уж захотелось иметь дома такого питомца. Этой красавице всего месяц — мы назвали ее Мила. Пока она еще только обживается у нас дома, но уже не стесняется показывать свой характер. Любит покушать, но у нас все строго по рецепту: курица, рыба, фрукты, овощи, творог, — рассказала КП-Новосибирск Алена Мезенцева. — С собакой у нее как-то отношения не сложились, зато к кошкам у Милы повышенный интерес! Наверное, потому что в природе мангусты живут семьями и им просто необходима компания. Мила любит как играть с кошачьми игрушками, так и с самими питомцами. Они, правда, не всегда бывают в восторге от этого маленького живчика, но вообще ничего против не имеют.

он играет с кошками, любит покушать и громко пищит. Фото: Алена Мезенцева

Своей радостью от приобретения нового питомца сибирячка поделилась в соцсетях. И уж там-то милый пушистый зверек никого не оставил равнодушным:

— Какая же милота! И так мило посвистывет.

— Прямо Рикки-Тикки-Тави!

— Мангусты — очень умные и хитрые животные.

— Какой же чудесный малыш, — пишут люди под постом девушки.

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