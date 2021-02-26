Вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную на «Векторе», испытают на детях

«Вектор» анонсировал испытания вакцины от коронавируса на подростках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирский центр «Вектор», занимающийся разработкой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», анонсировал испытания препарата на подростках. Их можно будет начать с разрешения Минздрава.

— Клинические исследования вакцины среди детского населения в возрасте от 14 до 17 лет будут проведены после получения соответствующего Разрешения Минздрава России на проведение исследований. Планируется участие 100-150 добровольцев в Новосибирской области, — сообщили в федеральном Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре также отметили, что сейчас продолжаются клинические исследования с участием 3000 добровольцев старше 18 лет. С участием 3000 добровольцев первой дозой вакцины привито 2974 добровольцев, двумя дозами вакцины — 2736 добровольцев (25 % из них получили плацебо).

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала рассказ добровольца об испытаниях вакцины от коронавируса для пациентов 60+.

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